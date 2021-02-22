去年戰勝白血病的日本天才女子泳手池江璃花子，今年已經全面回歸泳壇，月初她於日本游泳公開賽50米自由泳決賽中獲得銀牌。而上周出戰東京都公開賽，池江分別出戰50米蝶及100米蝶，更於50米蝶中贏得冠軍，近日更有消息指她有意出戰4月的東京奧運選拔賽，重燃出戰東奧的希望。

池江復出以後，50米自由泳成功突破25秒大關，進步神速，相當迫近24秒46的日本泳協選拔標準。而上周的東京都公開賽，為其復出後首次出戰蝶泳賽事，於100米蝶中游出59秒44獲得季軍。另外，池江亦有出戰奧運項目的50米蝶，最終游出25秒77贏得冠軍，是她自去年8月復出泳壇以後首次贏得冠軍。

池江已經達標可以出戰4月日本游泳錦標賽暨東京奧運資格選拔賽，雖然過去這位20歲泳手曾表示目標2024的巴黎奧運，並不急於爭取東奧復出，但有指她將會出戰選拔賽。而日本泳協100米蝶的選拔標準為57秒10，過去池江在里約奧運就游出日本紀錄56秒08。

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