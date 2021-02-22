周日威爾斯桌球公開賽上演決賽，由「火箭」奧蘇利雲鬥世界排名81位，第一位打入排名賽決賽的北愛爾蘭球手佐敦布朗。結果晉級過程中已爆冷擊敗多位強手的布朗，決賽以局數9:8爆大冷打低奧蘇利雲，成為史上排名最低贏得排名賽冠軍球手的同時，賽事前其冠軍賠率冷至750倍，亦成為職業桌球史上最大的冷門。

現年33歲的布朗三年前才離開油站的工作，全職投入桌球，過去最佳成績亦只在早前的德國大師賽打入八強，其餘比賽大多在第一、二圈出局。然而，這位賽前奪冠賠率高達750倍的球手，今屆賽事屢殺強敵，先是八強以5:4淘汰前世界冠軍沙比，其後再於四強淘汰九號種籽的麥佳亞。打入決賽，對手是力爭個人第38個排名賽冠軍的奧蘇利雲，同時亦創下排名賽決賽對碰組合最大賠率差異。

不過，賽事初段布朗已經以局數4:1領先，雖然其後奧蘇力追，但首個大節過後仍以5:3領先。第二節開局奧蘇已經連贏三局，比賽中首次領先，正當以為布朗大勢已去之時，這位世界排名第81位的球手再從奧蘇手中連取兩局再反先，此後各有輸贏，最終要以決勝局分勝負。決勝局布朗清脆打出一cue74分贏出，以9:8擊敗奧蘇第一次贏出排名賽冠軍，同時收穫高達7萬鎊的獎金。

今次布朗以世界排名81名贏得冠軍，成為93年戴夫哈羅德以93名贏得亞洲公開賽後，贏得排名賽冠軍的最低排名球手。不過，當年戴夫哈羅德賽前的奪冠賠率為500倍，比起今次布朗的750更熱，所以今次布朗名副其實創出職業桌球史上的最大冷門。

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