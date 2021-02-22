周日英超大戰榜首的曼城作客鬥阿仙奴，最終靠史達寧兩分鐘的入球由開波領先到最後，以1:0小勝對手，連勝走勢增至18場。賽後藍月主帥哥迪奧拿都對球隊的連勝走勢感到驚訝，表示沒有想過在其他人這麼困難的時候，曼城卻可以持續維持這樣的佳態。

今仗曼城有史達寧開賽早段先開紀錄，及後未有大舉壓前進攻，但在前場一直壓迫阿仙奴，令對方無法製造太多具威脅的攻勢。雖然最後階段藍月明顯放慢節奏，但經過幾番調動後，兵工廠依然無計可施，最終只能俯首稱臣。而今仗吞敗後，阿仙奴已經連續四季聯賽主場不敵曼城，而且四次交手中未入一球，又創下一項尷尬的球會紀錄，亦可見近年兩隊實力上的分野。

賽後哥迪奧拿接受訪問時，就對於連勝走勢延續感到驚訝，「當全世界的人都遇上艱難，其他球隊都下滑時，球隊卻在過去兩個月保持極佳狀態，這是我想不到的。」同時，哥帥亦指球隊必需像今仗一般在領先後放慢節奏，以全取三分為唯一目標，「其他人不停談到連勝，認為我們可以輕鬆贏三、四球。但現在三天就有一場比賽，我們必須輪換，亦必須放慢節奏，不可能場場大勝。」

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