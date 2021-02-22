拿玻里周日輸波折將，在意甲作客以2:4受挫阿特蘭大，比賽末段更有前鋒域陀奧森漢撞到頭部一度失去意識而要送院。據意大利《天空體育》報道，奧森漢在由擔架抬離球場之前，曾有數分鐘失去了意識。

22歲的尼日利亞前鋒域陀奧森漢，於補時階段與基斯甸羅美路爭球倒地時撞到後腦，意大利《天空體育》指，奧森漢曾經失去意識數分鐘，最初沒有人察覺這名球員情況嚴重，但不久後球員們便示意隊醫入場。奧森漢要由擔架抬離球場並送院，拿玻里其後發表聲明表示，檢查顯示奧森漢頭部受創傷但情況令人放心，並透露奧森漢會留院接受觀察直至周一。

奧森漢是於去年夏天由里爾加盟拿玻里，但因肩傷和武漢肺炎休戰逾兩個月後上月才復出，儘管開季時表現不俗，他至今只為拿玻里射入了兩球。

同日稍後時間進行的另一場意甲聯賽，羅馬作客與戰至57分鐘已經有基歷克兩黃一紅被逐而少踢一人的賓尼雲圖兩無紀錄賽和0:0。

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