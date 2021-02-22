般奴費南迪斯（B費）周日交出一傳一射，協助曼聯以3:1輕取紐卡素，而今場亦是B費今季在聯賽第七次在單場比賽貢獻助攻和入球，是五大聯賽中最多，而他亦是今季五大聯賽中，僅第三位入球和助攻都達雙位數的球員，賽後獲得了曼聯名宿史高斯讚賞。

B費今場在紐卡素追成1:1後助攻予丹尼爾占士，後者為曼聯射成2:1。這記助攻令B費今季在英超的助攻數累積至10次（14入球、10助攻），成為了熱刺的哈利卡尼（13入球、11助攻）及拜仁慕尼黑的湯馬士梅拿（10入球、10助攻）後，今季歐洲五大聯賽第三位入球及助攻俱達雙位數的球員。

及後，為曼聯先拔頭籌的拉舒福特博得12碼，B費操刀射入助曼聯最終以3:1取勝，今季第七次在聯賽交出助攻和射門，是五大聯賽球員中最多。

賽後，史高斯在BT Sport讚揚這名去年1月由士砵亭加盟的葡萄牙球星說︰「肯定有進步，蘇斯克查為這支球隊帶來了真正的進攻威脅，而般奴費南迪斯是有很大影響。」「今季只有穆罕默德沙拿入球比他更多，他對這支球隊的影響是非凡的，他來到之前，曼聯未能製造太多機會或者入很多球。」史高斯補充︰「助攻和入球，那助攻我認為是幸運的，但他為這支球隊帶來了很大影響。」

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