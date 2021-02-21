祖雲達斯雖然最近陷於小低潮，但人腳實力始終上佳，為了力保衛冕意甲希望，在周一的聯賽迎戰克羅托內時，一定找這隊包尾大幡祭旗。熱捧讓球主客和[-x]的老婦人「主勝」之餘，更可以兼顧祖記勝3:0及3:1的波膽。（球賽編號：星期一5；nowXX台明日3:45am直播）

在今輪意甲開打前，祖雲達斯以21戰得42分，落後榜首國際米蘭8分但少踢1場，為免進一步被拋離而衛冕夢碎，今迎克羅托內必拚。雖然祖記近況一般，近3場只得1和2負，其中上場歐聯作客波圖於上下半場初段因球員不集中而失球，結果爆冷輸波，令返回老家比賽的主力基斯坦奴朗拿度（C朗）失威之餘，更令教頭派路大發雷霆，料今迎克羅托內時，老婦人全隊上下一定會打醒十二分精神，務求大勝一場以振士氣。畢竟，祖記實力在克軍之上，近3次迎克軍全部淨勝3球或以上（見附表），而且今役又料有攻擊主力保羅戴巴拿復任正選，不難攻破克羅托內大門。

克羅托內今季回升意甲，不過目前以22戰得12分包尾，少尾四的拖連奴5分，球隊明顯實力夠班。論近況，克羅托內近4場全部淨輸2球或以上，今役又要作客，相信更難望搶分。雖然克羅托內在首循環曾爆冷打和祖雲達斯，但該隊今季鬥強隊其實表現麻麻，今季在聯賽與前四球隊交手，只取得1和4負，盤路是1贏4輸，因此，今場受讓仍不值博，還是取祖記「主勝」穩陣。

另外，由於祖記近3次迎克羅托內時，有2次都以3:0勝出，喜歡吼波膽的朋友，就要留意了；而祖雲達斯今季亦試過3次勝對手4:1，這個有x倍的波膽，亦可以兼顧。

文：數人

熱選 星期一5 祖雲達斯勝[-2]（2.22）

冷推 星期一5 祖雲達斯勝3:0（6.3）、4:1（13）

祖記近仗迎克羅托內旺3:0

日期 賽事 賽果果（半場）

27/11/2017 意甲 勝克羅托內3:0（0:0）

21/05/2017 意甲 勝克羅托內3:0（2:0）

07/02/2007 意乙 勝克羅托內5:0（3:0）

克羅托內聯賽鬥前4盤路差

日期 戰果（半場） 讓球主客和（贏/輸） 讓球（贏/輸）

07/02/2021 客負〈2〉AC米蘭 0:4（0:1） +2（輸） +1.5/+2（輸）

06/01/2021 主負〈3〉羅馬1:3（0:3） +1（輸） /

03/01/2021 客負〈1〉國際米蘭2:6（2:2） +2（輸） +1.5/+2（輸）

18/10/2020 主和〈4〉祖雲達斯1:1（1:1） +1（贏） +1（贏）

28/09/2020 主負〈2〉AC米蘭 0:2（0:1） +1（輸） +0.5/+1（輸）

※今輪聯賽開打前排名

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西維爾讓平半上盤「拿」手

西維爾雖然剛於歐聯不敵多蒙特而8連勝告終，不過，他們在國內聯賽仍表現勇銳，在周一的西甲「獨腳戲」到訪中游的奧沙辛拿時，無懼作客讓平/半，照捧上盤。（球賽編號：星期一9；now632台明日4:00am直播）

西維爾目前以22戰得45分排第4，落後榜首的馬德里體育會10分，雖然球隊剛於歐聯主場負於多蒙特，但若單計聯賽，西維爾近6場聯賽全勝，為了繼續向前列球隊施壓，今鬥奧沙辛拿時必拚。西維爾不單近況好，近仗讓球盤路亦佳，近6場讓平/半的比賽盤路是5贏1輸（見附表），今訪奧沙辛拿時，主力如前鋒安尼斯利及蘇索等都可以候命，有力繼續延續聯賽勝利走勢。

奧沙辛拿位列中游，而且主場不算有威力，近8場聯賽主場僅得2勝3和3負，今役又有後衞朗卡尼亞及中場祖尼等因傷缺陣，加上近6次與西維爾交手只得1和5負，今役就算主場受讓，亦不宜過份看好。

讓球

星期一9 西維爾（上）

西維爾近6場作客讓平/半盤路

日期 賽事 戰果（半場） 盤路

30/01/2021 西甲 客勝伊巴2:0（1:0） 贏

02/01/2021 西甲 客和貝迪斯1:1（0:0） 輸

23/12/2020 西甲 客勝華倫西亞1:0（0:0） 贏

12/12/2020 西甲 客勝基達菲1:0（0:0） 贏

09/12/2020 歐聯 客勝雷恩3:1（2:0） 贏

29/11/2020 西甲 客勝侯爾斯卡1:0（0:0） 贏

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基爾德乙作客最架「細」

周一德乙上演三、四哥之戰，由第四位的格雷特霍夫迎戰第三位的基爾。雖然基爾今季作客特醒，不過由於今役有主力前鋒缺陣，取中位數為2.5球的入球開「細」，相信會更穩陣。（球賽編號：星期一4；明日3:30am開賽）

格雷特霍夫目前以21戰得39分排第4，落後第3的基爾3分，由於德乙前兩名能直接升班，而季軍則要踢升班附加賽，格軍為爭升班，今役一定去盡。不過格軍近3次迎基爾只得1勝1和1負，往績未見突出；反而基爾今季是德乙的作客王，今季10場作客共獲6勝4和，未嘗一敗，而且該隊守力甚佳，今季聯賽10場作客只失5球，當中8場開「細」（中位數為2.5球）（見附表），球迷宜備忘。

另外，由於基爾今役有球隊的二號射手贊尼沙拿因肌肉撕裂而缺陣，另一前鋒巴迪爾斯則累積滿五面黃牌而要被罰停賽，因此，相信今役會踢得更加保守，一於以守為攻。

入球大細

星期一4 格雷特霍夫細[2.5]（2）

今場數字密碼

5 基爾是今季德乙作客王，作客不敗之餘更只失5球

8 基爾今季10場德乙客場賽事共8場開「細」（中位數為2.5球）

19 基爾是今季德乙失球最少球隊，21場失19球

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彭美拉斯「半勝」比率高

巴西老牌球會保地花高今季已肯定要降班乙組，目前士氣極為低落，在周一的巴甲對聖保羅就算有主場之利，亦難有甜頭；適逢聖保羅又要爭前四以獲南美自由盃直接參賽資格，一於博聖保羅半場已領先。（明日7:00am開賽）

保地花高雖然在去年年初引入大名氣球員如前鋒沙洛文卡勞及中場本田圭佑，可惜球隊表現並沒起色，反而越踢越沉，目前以36戰得24分，已肯定包尾及降班。保地花高近10場輸9場，當中有7場半場已落後，今役又有後衞卡努停賽，料難逃在上半場落後。聖保羅目前以X分排第X，為爭前四踢自由盃，今役料甫開波已搶攻。

至於彭美拉斯同樣要搶分踢自由盃，而球隊於主場一向愛做急先鋒，近8場主場聯賽就有7場[半勝]（見附表），今迎戈亞尼恩斯時相信亦不例外，可取「半場主客和」彭美拉斯[半勝]。（明日5:00am開賽）

半場主客和過關

彭美拉斯[半勝]x

聖保羅勝[半勝]2x1

[球賽編號待定]

彭美拉斯近仗主場聯賽多半勝

日期 戰果（半場） 半場

15/02/2021 勝福塔雷薩3:0（3:0） 勝

03/02/2021 和保地花高1:1（1:0） 勝

27/01/2021 和華斯高1:1（1:1） 和

19/01/2021 勝哥連泰斯4:0（2:0） 勝

16/01/2021 和甘美奧1:1（1:0） -勝

28/12/2020 勝巴拉干天奴紅牛1:0（1:0） 勝

13/12/2020 勝巴希亞3:0（3:0） 勝

29/11/2020 勝帕拉尼恩斯3:0（2:0） 勝

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