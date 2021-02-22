周日意甲榜首大戰，國際米蘭對AC米蘭，國際以3:0大破同市宿敵AC米蘭。交出1傳1射的盧卡古，成為史上第一位連續在5場米蘭打吡都有入球的球員。他今仗在入球時，更疑似回敬早前與他頭頂頭發衝突，曾自稱米蘭上帝的伊巴謙莫域，大問上帝在那裏。

兩人早前在意大利盃是時頭頂頭兼口角，兩人其後更被判罰停賽一場，亦令這場米蘭打吡增加火藥味。 66分鐘，盧卡古中路突破為國際射成3:0奠定勝局，他更激動慶祝，不少媒體從現場收音後解讀他當時的說話，認為他正在叫：「上帝？我上就告訴你。」這句說明顯是回敬伊巴，事關早前當盧卡古自稱是米蘭市的新國王後，伊巴曾有社交媒體表示：「米蘭市沒有國王，只有上帝。」更暗示自己就是上帝，但今次輸波的伊巴卻未有反擊的力氣。

盧卡古今仗領國際贏波外，自己亦打破紀錄，自2019年夏天從曼聯加盟國際後，在5次的米蘭打吡都有入球，成為了成為史上第一位連續在5場米蘭打吡都有入球的球員，此外他更是自聯賽改為3分制後，首位連續在4場聯場米蘭打吡中入球的球員。

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