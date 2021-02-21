上周六NBA常規賽湖人主場迎戰熱火，上演上季NBA總決賽的翻版戲碼。只可惜湖人今場在繼續缺少兩大主力安東尼戴維斯（Anthony Davis、AD）及舒路達（Dennis Schroder）之下，雖然勒邦占士（LeBron James）及古斯馬（Kyle Kuzma）合共交出42分，但仍然以94:96不敵熱火，遭遇兩連敗。

甫開賽熱火就一直壓着湖人打，湖人進攻端表現不佳，首節湖人就已經落後23:36。第二節占士發力為湖人拉近比分，只可惜今場攻入19分、9個籃板及9次助攻的占士投籃命中率不高，21次出手只得7次命中，命中率僅33.3%，三分球更是8投1中。

雖然湖人在第三節一度反超前，不過今場為熱火攻入全場最高27分的紐寧（Kendrick Nunn）手感火熱，命中率亦高達七成，加上占美畢拿（Jimmy Butler）亦攻入24分，帶領熱火再次取回主動權。最後5.4秒占士截下熱火的傳球，卡路素（Alex Caruso）在餘1.4秒時獲得一次兩分出手追平的機會，可惜他未能投進，最終湖人以94:96不敵熱火。

自從安東尼戴維斯因傷缺陣後，湖人最近4場只贏過1場，而且最近兩場分別不敵網隊以及熱火，這名球星仍然需要休戰四周，相信湖人接下來的比賽仍然相當艱難。

文：王杰