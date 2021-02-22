曼聯周日在英超以3:1戰勝紐卡素後，在聯賽榜繼續排第二及落後同日以1:0小勝阿仙奴的榜首隊曼城10分，不過，領隊蘇斯克查認為聯賽冠軍的爭奪並未結束，故不會放棄追趕曼城的機會。

蘇斯克查說︰「直到一切結束之前我都不會說已經完結，我們看過很多這樣的例子，有球隊堅持努力並完成自己的任務，有些事情便可能會發生。這不是我們所想的事情，我們只是想及自己的表現。」

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