拉舒福特周日憑個人技術先開紀錄，下半場又博得12碼，加上般奴費南迪斯交出1傳1射，協助曼聯在英超以3:1輕取到訪的紐卡素，重返聯賽榜第二位。

曼聯上周四在歐霸盃以4:0大勝皇家蘇斯達，今場正選陣容作出了五個調動，開賽後紐卡素表現更具威脅，4分鐘，客軍有祖連頓施射被曼聯門將迪基亞單手托出抵線。其後迪基亞出球失誤，但舒維爾的射門高出。戰至30分鐘，拉舒福特在右路得球後通紐卡素後衞艾美卡夫坑渠，運球殺入禁區後再次突破艾美卡夫防守射近柱入網，曼聯領先1:0。

這記入球是拉舒福特今季在英超所入第9球及各項賽事第18球，由去季開始以來各項賽事則已射入40球，而他效力紅魔以來，各項賽事上陣253場更已射入85球，入球總數追平了名宿碧咸（394場），賽後福仔亦在社交媒體上表示為追平了碧咸的紀錄而高興。

不過，紐卡素於6分鐘後由辛特麥斯明扳成平手。客軍在一次角球攻勢中，祖爾韋洛克將球送入禁區，哈利馬古尼頭槌解圍不遠，由辛特麥斯明在禁區內勁射破網，紐卡素追成1:1。

換邊後，丹尼爾占士於57分鐘接應般奴費南迪斯助攻後射入，以2:1再度領先。75分，拉舒福特博得12碼，B費操刀射入，曼聯將領先優勢拉開至3:1。曼聯在比賽尾段繼續向紐卡素施壓，但始終未能再增添入球，最終以3:1擊敗紐卡素，終止聯賽兩連和，取得近六場聯賽的僅第二場勝利。

目前曼聯25戰得49分，憑得失球力壓同日較早時候以2:1擊敗阿士東維拉而重返聯賽榜第二位，落後同日作客以1:0小勝阿仙奴的榜首隊曼城10分。

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