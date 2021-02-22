周日英超，曼城憑史達寧開賽2分鐘的頭槌建功，作客1:0小勝阿仙奴全取三分，各項賽事保持18連勝。賽後他表示，因為自己個子不高，能以頭槌入球份外開心。

26歲的史達寧今仗2分鐘就憑跳頂頭槌建功，連1米88高的洛賀丁亦只能看拳他頂入 ，這位曼城翼鋒表示：「我只有1米7高，我知道自己跳得不錯，我感到非常開心。每次當我用頭槌建功，我都會格外興奮。不過，這（頭槌入球）並不罕見，我的生涯中亦有試過。」事實上，史達寧對上一次頭槌建功，是在球隊早前在晏菲路4:1擊敗紅軍中，不過當時他是無人看管下在門前訓身頂入，和今場的跳頂不同。

球隊近期在各項賽事18連勝，史達寧則認為球隊穩固的防守是當中的關鍵，他表示：「我們兩位中堅（魯賓戴亞斯和史東斯）配合得太好，他們相當有默契，就算與拿樸迪合作，三人的表現亦相當好，今仗球隊保持不失球，絕對是他們的功勞。現在球隊沒有像過去入球非常多，目前的勝利是全隊一起努力的成果。」

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