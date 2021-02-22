戰績在今季NBA包尾的木狼周日作客以99:103不敵紐約人，近九戰第八度落敗。木狼其後宣佈宣佈辭退主教練賴恩桑達斯（Ryan Saunders）職務，即時生效，並表示會在周一公佈下任木狼主帥人選。

木狼在31場比賽後只取得7場勝仗，勝率為聯盟今季最低的22.6%，執教木狼逾兩季、戰績43勝95負的桑達斯結果被辭退。

木狼籃球事務總裁羅沙斯（Gersson Rosas）在聲明中表示︰「我們希望感謝賴恩對球隊付出的時間和貢獻，並祝他之後一切順利。這是很困難的決定，然而此改變對於球會的短期和長期目標都是最為有利。」木狼下一場比賽是於周二作客公鹿。

至於周日的比賽，紐約人在第三節尾段曾經領先木狼21分，但木狼在第四節開始後打出一段20:6的攻勢，在最後5分17秒追至只落後2分，之後更曾超前紐約人。不過主隊力戰下憑蘭度爾（Julius Randle）2罰俱中再度領先，加上畢克斯（Alec Burks）在完場前20.9秒共入4罰球，終以4分之差力挫木狼，重回勝軌，木狼則四連敗。

紐約人今場有六人得分雙位數，其中蘭度爾獲25分及14籃板，RJ巴列特（RJ Barrett）獲21分進賬，有四人得分上雙的木狼則以獲27分及15籃板的唐斯（Karl-Anthony Towns）得分最多。

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