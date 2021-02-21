上星期特地重看了一場NBA比賽，對戰兩隊今季都較少看，鳳凰城太陽與新奧爾良塘鵝，皆是擁有出色年輕球員的有趣球隊，不過驅使我看的卻不是哪個新秀，而是已經踏進第16個球季的「控衞神」（The Point God）基斯保羅（Chris Paul），他這場回到老東家，交出19次助攻驚人數據，在第四節領導太陽後來居上，盡顯老將雄風。

像保羅這種「傳球第一」的正統派精英控衞，今日聯盟好像越來越少了，難得他至今仍然維持高水準（本季目前場均17.1分及8.5助攻），有得看就要多看。從前CP3在宣傳球鞋時以「Riquickulous」（快得荒謬）為標榜，已經35歲的他當然再沒有那種速度，卻因此更可專心欣賞他控制球賽的技藝，節奏張弛有度，還有那一瞬間洞悉空間狀況的視野能力。好的控衞就如舊酒，放久了有一股特別的香醇。

塘鵝隊也有個獨特的控衞朗素波爾（Lonzo Ball），這場造出了12次助攻。波爾初入NBA雖然有很多風雨（尤其是他老爸惹起的），投球手勢又遭人嘲笑，但是以他的體格再加傳球觸覺，仍是少有的人才，而且防守打得不俗，外投也大大改善（這場進了六顆三分球），我相信他的才能還未見底。

至於上季狀元錫安威廉遜（Zion Williamson），以得分能力論當然穩佔主力位置，不過暫時未見如當初預測那麼霸氣。不過看Zion是有趣的，雖然目前技能比較局限，但這樣的噸位身材，卻又具速度和一雙柔手，未來有很大發展空間。欣賞這樣的新人，就像品嚐未試過的新酒，充滿刺激和變化，是另一種趣味。

喬靖夫

小說家+武道狂+籃球迷

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