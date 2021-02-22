德甲多蒙特今季聯賽成績欠佳，至今只排第六位，連取得下季歐聯參賽資格也有難度。有見及此，多蒙特打算提早賣走前鋒艾寧夏蘭特套現，並要求1億鎊（約10.8億港元）轉會費。夏蘭特一方也開出條件，只要盛傳對其有興趣的球會如西甲皇家馬德里、英超曼城、曼聯和車路士等願意開出一份至少為期5年周薪達30萬鎊（約326萬港元）的合約，他就會加盟。

據了解，按夏蘭特和多蒙特當初所簽的合約，如果他選擇到2022年夏天才離隊的話，轉會費只為6,800萬鎊（約7.39億港元）。可惜多蒙特今季聯賽成績欠理想，要取得下季歐聯參賽資格殊不容易，並勢嚴重影響收入，球會遂決定今夏便出售夏蘭特，還將其轉會費定為1億鎊。

至於夏蘭特及其經理人拉奧拿（Mino Raiola），初步也同意今夏便離開多蒙特，而他們的條件是，夏蘭特跟新球會的合約至少要為期五年，周薪起碼為30萬鎊，而據估計，整份新合約總值將達7,800萬鎊（約8.48億港元）。消息指，所有對夏蘭特有興趣的球會，已獲告知此子今夏離開多蒙特的決定，以及他的薪酬要求，只待今季結束，這場夏蘭特爭奪戰就會正式展開。

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