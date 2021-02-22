英超Fantasy遊戲大受歡迎，就連不少英超球員都有參與。不過英超阿士東維拉在周日聯賽1:2不敵李斯特城後，領隊甸史密夫揚言要找誰是洩密者，一早向外界披露隊長基亞利殊將因傷缺陣。

早在上周五，一名為「FPL community」的Twitter賬戶就發文，表示三名維拉球員尼爾泰萊、馬特泰基特和侯利漢尼（現外借予英冠史雲斯）都在他們的Fantasy出場陣容換走基亞利殊，懷疑他將會缺陣。結果到了周日比賽時，這位維拉隊長果然因傷缺陣。賽後甸史密夫就非常不滿，表明要找出誰人洩露了球隊機密。

甸史密夫說：「我被告知基亞利殊不會上陣的消息，是從社交媒體洩露出來的。如果消息是從我們訓練基地傳出來的，我定要知是誰洩密的，並會訓斥他。消息令李斯特城有優勢，就算翻天覆地，我都要找出洩密者。」

就連李斯特城領隊羅渣士，都承認早就知道基亞利殊不會上陣。他賽後說：「我賽前24小時就聽到基亞利殊不會上陣的謠言，但當然你不可以盡信，所以會有兩手準備，預防基亞利殊最後會落場比賽。」

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