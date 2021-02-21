祖高域周日在澳網男單決賽，以直落三盤擊敗梅韋迪夫，第九次在這項賽事封王，並贏得個人第18項大滿貫錦標。這位當今網壇一哥賽後透露，自己在第三圈對費斯時受傷，事後證實腹肌撕裂，近幾仗都要忍痛上陣。

「我當時其實也很擔心，因為看來能夠繼續比賽的機會不大。在第四圈賽事展開前，我還未知自己能否出場。當時那種痛楚我還算忍受得了，所以我只接受要忍痛上陣的事實。」他說。

祖高域之後就在負傷的情況下，接連擊敗華奧歷、施華利夫、卡拉斯夫與梅韋迪夫，第二次完成澳網三連霸。「我有想過負傷上陣，會造成更嚴重的損傷嗎？是的，我了解。值得我冒險爭取佳績的，就只有澳網或其他大滿貫賽事。當然，這不是我個人可以做到的，我的醫療團隊與物理治療師，合力完成了一項了不起的工作，我真的很感謝他們。」他說。

對於外界質疑他只是「詐傷」擾敵，祖高域就表示並不在乎。他說：「我知道外面有很多猜測，質疑我是否真的有傷，認為不可能這麼快便復元。我是知道的，每個人都有權發表自己的意見。」

只要再贏兩項大滿貫錦標，祖高域便可追平由費達拿與拿度共同保持的20「貫」紀錄，他直言將會在職業生涯餘下時間，盡量贏取更多大滿貫錦標。「我之前已經說過，我是受費達拿與拿度啟發的，我認他們一日在打球，我也會打下去。我們在許多範疇都存在競爭，但亦正是這種環境成就了今日的我們。我們一直互相鞭策，並使大家發揮出最大的潛能。」祖高域說。「我有想過要贏取更多大滿貫冠軍，打破紀錄嗎？當然有。由現在直到掛拍為止，我大部份的精神都在花在爭奪大滿貫賽事之上，以爭取更多主要錦標。」

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