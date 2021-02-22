新一份財政預算案周三將發表，據《香港電台》報導，預算案將提出撥款3億元改善本地足球場設施，包括改建符合國際標準5人足球場數目，不過，消息指政府暫不考慮建有上蓋合符國際標準的5人場。

政府撥款支持足總的新五年計劃，5人足球續作為重點項目，但全港目前只有石硤尾公園體育館、將軍澳體育館及馬鞍山體育館三個與其他體育項目共用的場館，可主辦正式賽事。

民政局已着手將現有7人足球場改劃為5人足球場，另外將11人球場更新仿真草地等。預計康文署管轄的超過300個足球場，獲3億元撥款後將有70個球場可以改善設施。足總5人足球經理曾偉忠回應香港不少球場適合改作5人場，相信有利推動本地足運整體發展。

雖然足總獲政府支持推動本地5人足球，但場地硬件遠遠落後於亞洲已發展的5人足球國家，如伊朗、烏茲別克、泰國及日本等；泰國為推動5人足球，室外場地大多設上蓋，而上蓋加設太陽能板，以增設施效能。有本地5人足球教練指，足總曾提建有蓋5人場，現在政府只願將7人變5人場，似「交數」多於實際改善設施質素。

前港隊隊長陳偉豪早前在社交平台貼上康文署近期將舊式圍板5人場改為現行5人場相片，可是這些新場嚴重縮水，完全不合準標準，變成雙重損失。

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