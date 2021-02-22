周日法甲班霸巴黎聖日耳門（PSG）主場迎戰摩納哥，PSG於上周的歐聯16強首回合威風八面，但今仗回歸法甲賽場卻「老鼠拉龜」，全場10次射中僅得一次中框。相反摩納哥把握機會上，下半場初段各入一球，以2:0爆冷贏波，成為11/12球季後首支在法甲賽場雙殺PSG的球隊。

開波前榜首的里爾繼續贏波下，令PSG即使全取三分亦未能重登榜首。而主場鬥摩納哥一役更早早落後，開波僅5分摩納哥一次左路傳中，中場蘇菲亞尼迪奧普門前接應隊友二傳頂入先開紀錄。而換邊之後的同樣僅5分鐘，摩納哥中堅馬利賓把握安達靴里拉的解圍失誤，禁區頂截得皮球後隨即射入，助球隊拉開比數。雖然PSG全場有高達75%控球率，但未能化成入球，上周中大演帽子戲法的基利安麥巴比亦未有建樹，最終球隊以0:2吞敗。

現時由前拜仁慕尼黑教練尼高高華帶領的摩納哥，就成為11/12球季的南錫之後，首支在法甲兩循環均成功擊敗的PSG的球隊。再輸一場之後，PSG今季聯賽已經輸第6場，為卡塔爾財團入主以來單季聯賽多敗仗，至於年年尾上上任PSG主帥的普捷天奴，帶隊前9場聯賽只得19分，亦是卡塔爾財團入主以來歷任主帥的最差開局。賽後普帥承擔輸波責任，並指球隊今仗未有踢出應有的水準。

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