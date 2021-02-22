英冠球會般尼茅夫宣佈，委任臨時領隊活基治為正式領隊至今季結束。不過消息指，除非活基治能夠帶領般茅重返英超，否則他約滿後獲留用的機會不高。

般尼自解僱前領隊田達爾後，一直傳有意聘用現執教美職聯球隊CF蒙特利爾的前阿仙奴名將亨利為新任領隊，並曾正式向CF蒙特利爾要求，跟亨利作會談。不過般茅最後決定，由活基治領軍至今季結束，之後才決定下任領隊人選。

今年41歲的活基治任般茅臨時領隊以來，球隊5戰3勝1和1負，排英冠第六位，離取得自動升班資格仍有八分距離。另外，球隊自1957年以來首次晉級足總盃8強，將會對英超修咸頓。正因為成績比預期理想，令活基治得到一份至季尾的合約。

球會行政總裁尼爾比歷克（Neill Blake）說：「我們相信活基治是最適合的人選，去帶領球隊在今季最後15場比賽中爭取好成績。」據了解，般茅仍然希望吸引到資歷更好的領隊接手，特別是如果球隊最終未能升班，而富咸又從英超降班的話，般茅目標是聘用現富咸領隊柏加為下任領隊。

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