衞冕傑志上周六在菁英盃分組賽最後一輪以3:1擊敗天水圍飛馬後，球隊周日隨即復操，為周三晚菁英盃準決賽備戰，不過，快將成為港人的巴西快馬蘇沙受傷，或缺陣對東方的大戰。

港超聯停操停賽近三個月後，上周六復賽，先上演菁英盃最後一輪分組賽，而經過四場賽事後，A組理文及傑志出線，而東方及愉園在B組晉級；兩場準決賽周三晚上演，理文在旺角場對愉園，而傑志於小西灣運動場與宿敵東方爭另一張決賽入場券。

爭取蟬聯的傑志昨日已復操，今午在烈日下繼續為周三對東方的準決賽做準備，巴西翼鋒蘇沙今日缺練，據主教練朱志光表示，蘇沙昨日收操後感到腳部不適，故需要接受進一步檢查，暫未知道他能否候命。

他說：「賽事重開後，未來賽程頻密，像首周便要一周三賽，故部署上需要小心，而菁英盃盡可能派多些適齡年輕員落場，讓他們有機會在實戰中爭取表現。」除蘇沙外，巴西中場基爾頓同樣因傷未有隨隊訓練，只在場邊獨操以保持運動量。丹恩奴域周三完成隔離，周四接受體測，周五首隨球隊操練。

此外，朱教練透露，蘇沙申請特區護照已到最後階段，估計下月初將可批出。東方巴西翼鋒費蘭度居港滿七年，隨即展開申請特區護照程序，上周領取特區護照，成為真港人。

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