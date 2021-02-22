英超李斯特城在周日聯賽擊敗阿士東維拉後，25戰得49分排第3位，大有機會取得下季歐聯參戰資格。狐狸為了未雨綢繆，更有傳打算收購法甲里爾中場、外號「新普巴」的保巴卡尼蘇馬爾。

里爾目前排法甲首位，有「新普巴」外號的蘇馬爾實為功臣之一。消息指，英超曼聯、曼城和意甲AC米蘭都對這位法國U21國腳有興趣，但就未正式跟里爾展開商討。反而李斯特城表現最積極，並希望搶先在其他歐洲大球會前，得到今年21歲的蘇馬爾同意加盟。

據了解，里爾會方也明白無力留下蘇馬爾，並將他的轉會費定為3,500萬歐元（約3.29億港元）。但李斯特城認為此子2022年夏天便約滿回復自由身，希望價錢可以下調。消息則指，李斯特城對收購蘇馬爾其實是志在必得，並希望在今夏轉會窗開啟後即完成交易，以免其他大球會到時也加入戰團，最終令交易告吹。

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