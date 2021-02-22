祖高域周日直落三盤擊敗梅韋迪夫，第九次奪得澳洲網球公開賽男單冠軍後，周一到布萊頓海灘影威水相，他同時透露自己因帶傷上陣致腹肌撕裂傷勢加劇，將會休息一下讓傷勢康復。

33歲的塞爾維亞球星祖高域是於成功封王後透露自己腹部肌肉撕裂，他在賽後記者會上說︰「我知道有很多人質疑，但我真的撕裂了腹肌。我從未試過那樣的感覺，但磁力共振顯示了有撕裂。」周一的活動上，祖高域則透露了自己的最新傷勢。

祖高域是在第三圈對費斯時的心賽中腹肌撕裂，他在周一的活動中表示，自己做了第二次磁力共振檢查，撕裂範圍較第三圈受傷後第一次的檢查時擴大了。他說︰「今天早上我接受了另一次磁力共振（MRI）檢查，現時撕裂的範圍是2.5厘米、即25毫米，而當我受傷時，撕裂是1.7厘米。」祖高域說︰「如果根據醫生所說的來判斷情況並不太差，但我必須休息一下以讓它康復。」

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