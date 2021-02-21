周一英超上演「M23公路打吡」， 白禮頓主場迎戰水晶宮。主隊白禮頓在聯賽已經保持六場不敗，不過球隊一直無法改善入球能力不足問題；水晶宮自從主力韋費特沙夏受傷後，表現一沉不起，攻力大受影響，今場捧「入球大細」[2.5球]的「細」。（球賽編號：星期一8；now621台明日 4:00am直播）

白禮頓上輪聯賽主場對中游的阿士東維拉，全場佔盡優勢並且錄得26次射門，足足比對手多出六倍多，可惜面對維拉門將達米安馬天尼斯出色表現，最終只能打成0:0。近期白禮頓雖然六場不敗，不過只得四個入球，兩位箭頭馬奧比及李安度杜沙特今季合共只有九球進賬，前者過去五場更顆粒無收。幸好球隊防守值得信賴，近期對維拉、利物浦及熱刺幾支實力較強球隊均保持不失。

水晶宮受傷兵問題影響，最近成績嚴重下滑，主力韋費特沙夏受傷後，水晶宮遭遇兩連敗而且一球不入。前鋒賓迪基自從去年12月對韋斯咸入球後，已經連續八場未有進賬，另一名射手巴舒亞伊腳風同樣不太順。翻查對賽往績，白禮頓近三次與水晶宮交手均未有炮製太多入球， 加上白禮頓已連續七場聯賽開「細」， 入球「細」值追。

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