第二屆國際汽車聯盟（FIA）賽車運動會將於今年10月29-31日假法國馬賽保羅里卡爾賽道（Circuit Paul Ricard）舉行，香港汽車會宣佈將派隊出戰，力求突破首屆成績。

FIA賽車運動會以地區為單位出賽，故有「賽車界奧運會」之稱，賽事前年假意大利羅馬首辦，當年港隊派出包括李英健及詹家圖在內的五位車手出戰GT、F4方程式、房車及電競賽車四個項目，其中GT盃代表李英健和葉恭正奪第六名。第二屆賽事本於去年上演，惟因武漢肺炎疫情嚴重延至今年10月舉行，賽事增其舊制，項目由首屆六項大幅增加至18項，新項目包括耐力賽、小型賽車、越野賽及泥地兩棲車賽等。香港汽車會宣佈將以香港區賽車體育總會身份派隊出征，選拔詳情容後公佈。

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