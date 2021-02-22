阿仙奴周一在英超主場以0:1不敵曼城，在聯賽對曼城已八連敗，球隊目前以25戰得34分排在第10位，落後榜首隊曼城25分，與第四位的韋斯咸亦有11分距離。阿仙奴領隊阿迪達賽後承認，球隊欠缺質素去取得入球，並揚言周四對賓菲加的歐霸盃對他們是一場決賽。

曼城周日是憑史達寧開賽2分鐘便以頭槌破網而一箭定江山，取得在聯賽對阿仙奴的八連勝。根據Opta的統計，槍手在聯賽對藍月八連敗，平了隊史在聯賽對單一對手的最長連敗紀錄。阿仙奴1973-1976年曾於聯賽對列斯聯八連敗。另外，阿仙奴近四場英超對曼城都是在沒有入球進賬下落敗，而該隊在聯賽主場連續四次對同一對手0入球亦為隊史首次。

阿仙奴上周中在歐霸盃16強首回合賽和賓菲加1:1，今場正選陣容作出了數個調動，他賽後承認很多球員都感到疲累︰「他們踢了很多分鐘，很不幸，我們沒有足夠球員代替他們。」

由於歐霸盃冠軍可以取得歐聯參賽席位，阿迪達對周四的16強次回合十分重視，他說︰「我們周四有一場『決賽』，因為我們想要在歐霸盃繼續下去。我們必須睡覺、吃東西而我們沒有時間訓練，然後我們便飛赴希臘。」由於武漢肺炎的旅遊限制，首回合賓菲加主場的比賽安排在羅馬進行，次回合槍手為主隊的比賽則於雅典上演。

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