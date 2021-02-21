前足總技術總監曾偉忠帶領港足在廣州亞運創歴史後離隊，縱獲足總高層挽留，但希望有多點時間陪伴家人，加上要任足球評述，到2013年才以兼職身份重返足總，出任五人足球發展經理，藉此重建本地街場小球文化，希望數年內推行職業五人聯賽。

本身是工作狂的曾偉忠過往經常被太太投訴在家仍繼續工作，2011年「鳳凰計劃」上馬，時任主席梁孔德及首任行政總裁麥國棟游說他回足總，到2013年，足總增設五人足球經理職位，加上容許兼職，曾偉忠就決定接受新挑戰：「大家都知我的脾氣，加上要做評述，2013年足總有五人足球新職位，更可以兼職，輕鬆自在了好多，不用理會閒言閒語，又可藉此培育香港球員。過往很多出色球員也是踢小型球，故決定接受挑戰，一做做了八年，五人足球由沒人知怎踢到開始多人參與，下一步要推行半職業，目標是2025年辦職業五人聯賽。」

他指本地小型球有過百年歷史，不少名將也來自小型球，新五年計劃繼續將五人足球列作重點，有助推動：「現要擴大參加人口，想建立街場文化，因場地小，一隊只要4、5個人便可開賽，小學以籃球場作訓練場亦可，職業是必須的一步，如再不發力就會落後鄰近地區更多。」據報政府新一份財政預算案會提出撥款約三億元，提升現有足球場設施，包括增加符合國際標準的五人足球場數目。