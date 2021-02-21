甚麼叫絕望？上季強勢贏得英超冠軍的利物浦，今季極速墮落。上周六默西賽德郡打吡利物浦再逢敗仗，主場0:2不敵死對頭愛華頓，自1999年以來首次於晏菲路不敵對手，聯賽連輸四場，加上自1923年來首次聯賽主場4連敗，還更絕望是近期長期串演中堅的佐敦軒達臣今仗受傷隨時長唞，紅軍困境低處未算低。

文：港生

今仗紅軍繼續由軒達臣與新兵奧辛卡巴克扼守中路，可惜三分鐘就失守，占士洛迪古斯交出直線，李察利臣突破越位接應射入先開紀錄。20分鐘，阿歷山大阿諾特傳中，愛華頓後防解圍不遠，禁區頂的軒達臣窩利抽射被比克福特撲出；六分鐘後，軒達臣引球推進時不慎拉傷，要退下火線換入尼達利菲臘斯，紅軍半場落後0:1。

比上季同期少33分

換邊後，頂住紅軍一段攻勢的愛華頓，62分鐘換入卡維特利雲。結果在81分鐘，愛華頓一次反擊，李察利臣交予後上的卡維特利雲，後者施射被艾利臣比加撲出，此後卡維特利雲上前補射被回防的阿諾特撞跌，球證判罰12碼，基菲爾施古臣操刀射入，助愛華頓以2:0擊敗利物浦。紅軍在2月至今4場聯賽仍未取得任何分數，4連敗後目前與愛華頓同得40分，更比後者多踢一場，形勢不妙。

紅軍經過這場敗仗後，英超已經四連敗，他們亦是自1928/29球季後，首支聯賽主場四連敗的英超衞冕軍，晏菲路的金漆招牌蕩然無存。今季的利物浦與上季同期比較更少33分（見附表），上季紅軍去到第25輪取得24勝1和佳績，但今季已經輸掉七場，失球數字更比上季同期多超過一倍。目前排第六的紅軍，目標已經被迫由爭冠變為保住前四歐聯資格。近期紅軍決堤式的失分，亦令領隊高普執教生涯以來首次聯賽主場四連敗，但相比今戰失利，他更擔心軒達臣的傷勢，他指這位30歲隊長的傷患不樂觀：「是鼠蹊和內收肌之間的位置，情況似乎不太好，但我們還不能準確了解傷情。」

僅餘四中堅冇個掂

利物浦大部份主力中堅都在十字軍名單中，令中場軒達臣和法賓奴泰華利斯都要當替工客串中堅，但法賓奴仍在養傷，意味球隊下仗鬥錫菲聯要從2位1月來投的新中堅卡巴克及賓戴維斯，以及經驗未足的小將尼達利菲臘斯及里斯威廉斯四人之間選擇。最近連續兩場英超都正選的卡巴克，顯然未適應英超比賽節奏，今仗首個失球亦是他走漏李察利臣所致，利物浦或可能在下場賽事，出現本季各項賽事所見的第19對中堅組合。

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