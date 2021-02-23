有「壞孩子」之稱的前英超中場祖爾巴頓，上月初被英甲球隊費列活特解除領隊職務，正式結束了接近3年的首次領軍生涯。事隔約一個多月，另一支英甲球會布里斯托流浪周一在官網宣佈，聘請38歲的祖爾巴頓成為球隊主帥，合約期直至2023年。

事實上，祖爾巴頓執教戰績尚算不錯，處子球季即帶領費列活特排在英甲第11位，上季更獲得升班附加賽資格，但最終不敵韋甘比無緣升班。今季執教費列活特第三季開始爆出與球員不和，英媒指祖爾巴頓曾與費列活特前鋒捷迪伊雲斯在更衣室內發生激烈爭執，最終費列活特決定解僱原本合約到明年夏天才到期的祖爾巴頓。

祖爾巴頓今次將帶同兩名教練一同加盟布里斯托流浪，目前該隊排在英甲第19位，與降班區只餘兩分差距，但比起尾四的溫布頓多賽一場，護級壓力甚大。布里斯托流浪主席在官網表示：「我們很歡迎祖爾巴頓來到布里斯托流浪，球會很期待與他合作，祖爾在執教時展現出熱情，是一名很好的人選，且他在費列活特的時光已證明了他對英甲聯賽十分了解，我們有信心在他帶領可讓年輕球員不斷發展。」

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