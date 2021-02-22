周日NBA大戰網隊作客鬥快艇，四大球星同場較技。雖然網隊缺少養傷的杜蘭特（Kevin Durant、KD），但靠夏登（James Harden）個人攻入全場最高37分，加上尾段成功博得尼納特（Kawhi Leonard ）進攻犯規，最終網隊以112:108擊沉快艇，以五連勝終結西岸作客之旅。

今仗雖然KD缺陣，不過網隊的夏登及K艾榮（Kyrie Irving），以及快艇尼納特的與保羅佐治（Paul George、PG）悉數上陣，場上星光熠熠。而今仗由第二節開始網隊一直領先，戰至第四節初段更一度拉開最多15分距離，不過及後PG個人連取七分，加上尼納特接連上罰球線下，尚餘28.6秒時快艇追平108:108。但關鍵時間D佐敦（ DeAndre Jordan）搶得進攻籃板後補籃助網隊再反先，及後夏登更博得尼納特進攻犯規，射入兩記罰球後奠定勝局。

今仗四位球星都交出水準表現，網隊的夏登轟入全場最高的37分，另外K艾榮亦攻入28分；而快艇的尼納特就攻入29分，拍檔PG都射入全隊最高34分，可惜其他球員的火力未能支援，最終以4分敗陣而回。今次網隊西岸作客之旅，連克勇士、帝王、太陽，以及洛城雙城，為網隊隊史首次5場作客之旅全勝，夏登賽後就表示這波連勝有助提升全隊士氣，但全隊上下不會停下腳步，會繼續進步。

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