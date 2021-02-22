恩格林（Brandon Ingram）周日攻入33分，包括在加時比賽最後33.3秒射入助球隊超前的三分球，加上錫安威廉臣（Zion Williamson）在半場後攻入今場所得28分其中的24分，另外交出了10籃板、4助攻及1封截，協助第三節曾經落後25分的塘鵝在主場加時後以120:115反勝塞爾特人，結束兩連敗。
周日NBA常規賽戰果
塘鵝 120:115（加時） 塞爾特人
註︰前者主場
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