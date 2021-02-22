曼聯38歲後備門將李爾格蘭自2018年7月由史篤城加盟以來，鮮有獲得上陣機會，至今只曾兩次為球隊把關，但周日紅魔於主場以3:1擊敗紐卡素的英超聯賽，不但有17歲小將蘇拿梳列泰爾後備「地標」，觀眾亦意外在場邊看到李爾格蘭身影。不過，李爾格蘭並非上陣比賽，而是充當第四球證在球隊換人時負責舉牌示意。

李爾格蘭以據報150萬鎊轉會費來投後，只曾在加盟首季為紅魔在英格蘭聯賽盃上陣一次，上季則在歐霸盃為球隊把關，今季並未曾在任何比賽亮相。不過，曼聯周日在70分鐘由格連活特入替安東尼馬迪爾時，卻可以看到李爾格蘭舉起換人的電子號碼牌，到了比賽末段，曼聯再以桑馬達及蘇拿梳列泰爾分別入替丹尼爾占士和拉舒福特，亦是由身兼球隊門將教練的李爾格蘭負責舉牌。

其實比賽換人時通常是由第四球證負責舉電子號碼牌，但因為武漢肺炎疫情而要限制場邊互動的人數，換人時的舉牌工作改為由球隊的教練組成員負責。愛華頓上周六作客以2:0擊敗利物浦的英超賽事，拖肥助教鄧肯費格遜亦在球隊換人時負責舉牌。

值得一提是，本月初才17歲生日的蘇拿梳列泰爾，周日以17歲零19日之齡在首次亮相英超，成為了紅魔隊史在英超「地標」的最年輕球員，僅次於去年8月轉投里爾後被外借至博維斯塔的安祖高美斯。賽後，拉舒福特亦在Twitter上發帖恭喜這名年輕球員，他上載了蘇拿梳列泰爾入替他的照片，籲對方珍惜此一時刻，並謂「你的家人必定非常自豪。」

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