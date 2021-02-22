作為史上贏得最多歐聯冠軍的球隊，西甲豪門皇家馬德里周三將要出戰本屆歐聯16強首回合，作客近況大勇的意甲球會阿特蘭大。賽前皇馬收到壞消息，今季已為皇馬貢獻17球的首席射手賓施馬，將聯同隊長沙治奧拉莫斯、夏薩特等9人，因傷關傷無緣出征，從皇馬周一公佈的19人大軍名單中，只得11名一隊球員可以出戰，可謂兵兇勢危。

上季在歐聯16強不敵曼城出局的皇馬，今季則碰上意甲黑馬阿特蘭大，後者上季在歐聯16強曾淘汰另一支西甲球會華倫西亞，最近更保持3連勝走勢攻力強勁。反觀皇馬近期雖亦錄得4連勝，但陣中傷兵不陣出現，最終球隊首席射手賓施馬，將會與隊長沙治奧拉莫斯、夏薩特、馬些路、丹尼爾卡華積、費達歷高華維迪、洛迪高高斯、奧迪奧蘇拿及艾達米列達奧，合共9名主將缺陣歐聯16強首回合賽事。

從皇馬周一公佈的19人大軍名單中，只得11名一隊成員可以出征，預計泰拔高圖爾斯將會把守最後一關，華拉尼及拿祖費南迪斯出任中堅，兩閘分別是費蘭特文迪及「替工」盧卡斯華斯基斯，中場線較為完整可派出卡斯米路搭卻奧斯與莫迪歷，前線則要依靠艾斯高、馬高阿辛斯奧或巴西小將雲尼斯奧斯祖利亞，支援馬里安奴戴亞斯攻堅，其餘全屬青年軍。

據西媒統計，皇馬這套陣容今季只攻入23球，入球最多的竟然是防守中場卡斯米路，雖然教練施丹揚言會好好備戰，但由於後備席上全屬青年軍球員，將會嚴重影響球練施丹的臨場調動。

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