周日英超賽事阿士東維拉主場迎戰李斯特城，賽前主隊進攻核心基亞利殊因傷缺陣，英國BBC報稱這名25歲維拉隊長要腿部受傷，至少要缺陣一個月。結果客軍李城成功把握機會，靠兩名英格蘭球員占士麥迪臣及哈維班尼斯各入一球，以2:1擊敗有貝特蘭查奧爾入波的維拉。

今場英格蘭國家隊領隊修夫基為座上客，上半場客軍李城反客為主，開賽頭10分鐘已有中場泰利文斯兩腳遠射，19分鐘哈維班尼斯橫傳給占士麥迪臣，後者禁區頂遠射破網，助客軍先開紀錄；23分鐘，李城射手占美華迪禁區內勁射，維拉門將達米安馬天尼斯拍出不遠，哈維班尼斯搶前射入，助李城半場領先2:0。

下半場開賽僅3分鐘，維拉馬特泰基特左路傳中，安華艾加斯門前再加一腳橫傳，貝特蘭查奧爾無人看管下，快李城門將卡斯柏舒米高門前鏟入，助維拉追近至1:2。65分鐘，李城入球功臣占士麥迪臣退下火線，隨後維拉壓上進攻亦未能追成平手，最終維拉在缺少主將基亞利殊之下，主場以1:2不敵李城，後者全取三分後暫時升上第二位。

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！