車路士今季同樣有新加盟的前鋒，23歲的迪姆華拿由德甲轉戰英超卻遭遇適應上的問題，曾長達14場英超未有士哥。幸好車仔易帥後，同樣來自德國的領隊杜曹更令華拿表現有起色，球隊至今保持不敗外，更助他打破入球荒。

華拿今季以4,770萬鎊從RB萊比錫轉投車路士，這位曾在德甲入球停不了的前鋒，在林柏特手下卻未能充分發揮，未能入球外更出現信心危機。不過，球隊1月換帥令事情出現轉機，杜曹接手除了令球隊成績即時改善外，更令華拿的表現有所提升。杜曹表示：「華拿擅長在中堅和閘位球員之間游走，這樣更有效發揮讓他在左路的速度。」近幾仗，杜曹亦以雙前鋒陣式應戰，由譚美阿巴謙或基奧特擔任類似正前鋒的角色，華拿就多在邊路出色，效果不俗，在對紐卡素一役中，華拿和基奧特就各入一球助球隊取勝。

說到基奧特，34歲的他繼續在球隊擔任後備殺手，在英超以後備身份已累積入21球，再多入3球便可追平前熱刺前鋒迪科爾的英超後備射手王紀錄。杜曹亦表明，今季餘下的時間會讓這位法國前鋒證明自己，基奧特今季曾在歐聯分組賽對西維爾，擔正情況下上演「大四喜」，歐聯戰線可能是基奧特表現自己的適合舞台。

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