香港體壇因疫情停擺逾年，中學生在學階段最着緊的學界賽事也大受影響，這不僅令學生運動員失望，身為排球教練的葉寶林直言在多次封場及重新開始練習的循環中，對教練來說也是精神折磨，但熱愛排球的他並未言棄，並鼓勵學生：「人生路很漫長，很多事也不由我們控制，但我們仍要積極裝備自己。」

寶林sir在2008年考獲排球教練牌照後，至今已有12年多的執教經驗，他是為迦密聖道中學、聖傑靈女子中學、香港理工大學、旭青女排及香港女子少年代表隊的教練，疫情襲港前，他自言一星期七日跟排球作伴，但過去一年所有賽事因疫情取消，球隊的練習也因封場和限聚令而減少，他坦承不能預視疫情走勢，故此對運動員、教練、甚至體壇所有持份者來也是精神折磨，「很多時候，我們不能預見將來是怎樣，而我們不能想得太多，只可努力裝備自己。不過沒有一個明確目標的話，亦會很迷惘，我們要一直當有比賽，整天都好『阿Q精神』去安慰球員、安慰自己，但有時候都會很累。」

第三波疫情放緩，第四波疫情尚未殺到之前，寶林sir執教的球隊曾經復操，但他表示球員因疏於練習，就像忘了怎樣打球一樣，加上尚未適應戴口罩打球，自己的訓練課表也需不斷調整，「以前一個練習做20分鐘，但現在戴着口罩的訓練時間要扣減一半，而且間歇度更多，多一點休息，跟以前的安排有很大分別。」學界賽期因疫情一改再改，雖然排球等球類運動仍未被叫停，但寶林sir指疫情之下太多變數，很多學生也擔心連續兩年不能打學界，帶着遺憾畢業。他說不少學生也感到失落，「尤其是2003年出生的小朋友，她們去年就讀中五，（因社會運動）有半年空窗期，不能練習和比賽。等到今個學年以為可以打球，怎料疫情嚴峻，一整年都要停下來。她們出生時遇上沙士，到DSE時則遇上更嚴峻的疫情，沒有辦法繼續自己最愛的運動，對她們而言不只失望，簡直是失落。」不過，他也相信在逆境中應堅持下去，並鼓勵學生：「人生路很漫長，很多時事也不由我們控制，但我們仍要積極裝備自己。就算疫情嚴峻，我們都要鍛練體魄，等到有比賽的時候便多一點把握。」

學生接近兩年沒有比賽，A grade球員畢業離校，年輕球員在沒有太多比賽經驗的情況下要擔大旗，寶林sir作為教練擔心校隊的戰力銜接問題，也擔心學生未能承受太大壓力，「學生有兩年空窗期，期間沒有任何比賽，你便要她打A grade。新界區向來分成高、初級組，實力分野大得多，對學生的抗壓及技術上的挑戰很大。」他續指，大多學生靠運動員計劃入大學，而沒有任何國際賽事可打，或多或少也對學生構成影響。不過，寶林sir希望學生不要因目前沒有比賽而怠惰，他更笑言在這段時間的練習不會白費：「如果你不喜歡這項運動，花一小時也不值；如果你熱愛它的話，用上一輩子的時間都是值得的。」

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