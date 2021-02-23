港超聯球會愉園日前因未如期繳付保險費被足總禁賽，球隊今午（周二）表示正處理問題，冀足總放寬禁賽令，惟欠保費陰霾未散，球隊宣佈取消今午操練。

足總周一晚公佈港超聯球會愉園及天水圍飛馬未能如期繳付保險費，禁止兩隊參賽。飛馬今晨表示已補交款項，另一邊廂愉園昨晚未有回應事件，及至今午始發公告，表示「正在處理有關保險問題，爭取在短期內解決」，行文未清楚交代是否已繳清保費，球隊並宣佈取消今午於九龍灣運動場的操練。本來愉園明日（周三）將出戰菁英盃四強鬥理文，惟按足總規例，即使該老牌球會於賽前繳款，但由繳款日起計七日內不能出賽，故愉園將會被判輸0:3，爭冠無望，愉園於公告中透露正與足總商討禁賽問題，表示「期望可以有更大空間妥善解決，避免在已壓縮的賽季當中再失去比賽的機會。」

愉園上季重返港超聯，由陳志實擔任足主，惟上季季中傳出該隊財政不穩，拖欠職球員薪金，去年七月愉園董事潘文迪回應指受疫情影響，從中國匯款到香港戶口過程複雜，球會轉賬支薪予球員需時，否認「拖糧」。

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