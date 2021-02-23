爵士周一射入破球會紀錄的28個三分球，在主場以132:110擊退黃蜂。

爵士今仗55次在三分線外起手，合共入了28球，當中19球更是由後備球員射入。米曹（Donovan Mitchell）全場貢獻23分，包括在三分區8投3中，尼安（Georges Niang）7次起手射三分更是全中合共得到21分，恩高斯（Joe Ingles）在三分線外亦有10射7中的表現，同樣得到21分，卡拉臣（Jordan Clarkson）則入了5個三分球，全場得到20分。

黃蜂方面，拿美路波爾（LaMelo Ball）與哥頓希活（Gordon Hayeward）各有21分進賬，蒙克（Malik Monk）亦有20分，但他們在第四節完全無法抵擋爵士的攻勢，單節就被對方取得41分，最終以110:132落敗。

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