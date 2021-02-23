祖雲達斯球星基斯坦奴朗拿度（C朗）與女友佐真娜一同飼養的愛貓Pepe，早前因為百厭逃離位於都靈的住所，並在街上遇上車禍重傷。可幸經過長達個半月的治理後，Pepe的情況已大有好轉，佐真娜就決定將這隻身價達2,600鎊的斯芬克斯貓，以私人飛機送到西班牙，交給胞姊Ivana照顧。

Pepe在兩年多前成為C朗一家的成員，牠除了不時會在佐真娜的Instagram亮相，亦會跟隨全家一起出國遊行。不過，早前牠卻在意大利被汽車撞傷，差點便喪命。

佐真娜接受西班牙傳媒訪問時說：「Pepe把我們嚇壞了，牠逃離了住所後，被車撞傷了。牠差點便沒命，經過獸醫長達一個半月的深切治療後，我們決定把牠交給我的姊姊Ivana照顧。牠目前正在西班牙養傷。」

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