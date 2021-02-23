為了集中備戰，連農曆新年也留在體院訓練的香港划艇代表陳至鋒，今日在院內參加世界室內划艇錦標賽（虛擬競賽形式）的男子輕量級U23的2000米比賽，他比自己預期更佳的6分19秒9奪得銀牌，同場的21歲師妹洪詠甄亦以7分28秒6奪女子組銀牌，二人不約而同表示希望運動員盡快有疫苗打，可安心去備戰五月的東奧外圍賽。

香港人可於本周五開始接種武肺疫苗，但只限於特別群組，問到兩位運動員可想快點打，他們都說：「有得打都想快點打，在備戰東奧資格賽期間可以少一個顧慮，少一個包袱。」國際奧委會暫定亞洲區東奧資格賽，將於五月五至七日在東京奧運場地進行，阿鋒及阿甄很大機會代表香港出戰男、女子輕量級雙人艇的資格賽。

說回今次比賽，22歲的阿鋒今日比一月的資格賽划得更好的時間（當時划6分22秒正），他說：「無論是時間及名次都比我想像好，農曆年我選擇留在體院很值得。」由於他在周六（27號）還有一項一小時的耐力賽，他表示會等周六比賽後才回家跟家人團聚。今日U23的冠軍是來自烏拉圭的Felipe Kluver，時間是6分16秒1 。

無論是虛擬還是實體，香港未曾有運動員奪過世界室內划艇錦標賽獎牌，阿鋒是香港第一人，擁有四個世界「滑軌」紀錄在手的他表示，此次奪銀牌更開心：「獎牌同世界紀錄是兩回事，這個室內划艇亞軍當然更開心，多少加強我出戰東奧資格賽的信心。」

女子輕量級U23的亞軍洪詠甄，對自己首奪本賽亞軍感到喜出望外，期望這個獎牌可加強她爭取東京奧運入場券的信心。女子U23冠軍是英國的Imy Bantick，時間是7分22秒3。

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