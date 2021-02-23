盛傳將會成為馬賽新任教練的森派奧利，周一透過其頺問發佈的公開信宣佈已經向巴甲球會明尼路請辭，並表示周四會是他執教明尼路的最後一場比賽。

森派奧利在告別執教僅一年的明尼路的信中說︰「我已經來到最後，本周四將是最後一場比賽，我為未能帶領球隊在坐滿觀眾的球場比賽而感到遺憾。」60歲的阿根廷籍主帥森派奧利於武漢肺炎疫情期間執教明尼路，比賽都是閉門進行。

據報道，曾擔任阿根廷及智利國家隊教練的森派奧利，將會接替被停職的波亞斯出任馬賽主帥。波亞斯是因為早前在記者會上發表了不滿球會引入他不想要的球員的言論而被暫停教練職務。

森派奧利帶領明尼路比賽44場取得25場勝利，目前在巴甲排名第三，在只餘一輪比賽下與榜首的法林明高有6分距離。明尼路已經取得南美自由盃分組賽席位，而該隊周四將會在巴甲主場迎戰彭美拉斯。

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