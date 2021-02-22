周日英超雙曼齊贏，曼城作客1:0小勝阿仙奴續佔榜首，壓軸登場的曼聯不敢怠慢，主場迎戰紐卡素一度被追和下以3:1取勝，守住次席續落後藍月10分。曼聯主力般奴費南迪斯（B費）今仗1傳1射，成為球隊英超史上僅第四名能在單季取得「雙雙」的球員（見附表），紅魔今季成敗，無疑很大程度看B費在球季餘下時間的表現。

文：何西

衞冕的利物浦逐漸退出英超爭標戰團，今季冠軍似乎又會回到曼徹斯特市。曼聯在周日英超最後一場比賽主場出擊，賽前已知道一眾前列分子韋斯咸、李斯特城與曼城皆贏波全取三分，故紅魔全沒失分空間。

落後10分蘇B未言棄

與上周四歐霸盃32強首回合賽事陣容相比，今仗曼聯正選作出了五個調動。紅魔在開賽30分鐘領先，拉舒福特在左路得球後通紐卡素後衞艾美卡夫坑渠，運球殺入禁區後再次突破艾美卡夫防守射近柱入網 ，是他效力曼聯上陣253場比賽的第85球，入球總數追上昔日名將碧咸。

紐卡素在6分鐘後由辛特麥斯明扳成1:1平手完半場。易邊後B費發威拯救球隊，先在57分鐘助攻予丹尼爾占士射入，再在75分鐘處理由拉舒福特博得的12碼，射成3:1奠勝。全取3分後曼聯獲49分，力壓同分的李斯特城繼續保住次席，落後榜首曼城10分。儘管與藍月仍有雙位數積分差距，但紅魔領隊蘇斯克查賽後仍強調會為爭逐英超冠軍努力到最後一刻︰「直到一切結束之前我都不會說已經完結，我們看過很多這樣的例子。」

紅魔第四人媲美簡東拿

B費在今季英超第七次單場比賽有貢獻入球及助攻，屬目前五大聯賽中最多的球員。經過今仗後，他在英超已累積15球及10次助攻，分別在射手榜與助攻榜皆位列次席，進一步威脅穆罕默德沙拿與哈利卡尼的一哥位置，亦是繼卡尼（13入球11助攻）及拜仁慕尼黑的湯馬士梅拿（10入球10助攻）後，今季歐洲5大聯賽第3位取得入球與助攻「雙雙」的球員。

歷來在曼聯能夠在單一球季獲入球助攻「雙雙」的球員其實不多，在英超時代只有簡東拿、約基與朗尼三人能夠做到。該三位昔日紅魔名將在陣時，都能助曼聯贏得重要錦標，B費個人能力無疑非常出色，不過正如今仗對手主帥、球員時代同樣曾效力過曼聯的布魯士賽前所言，B費要成為像簡東拿般傳頌後世的紅魔傳奇球員，還是先要實際地帶領球隊贏得一些冠軍。