德甲向來崇尚進攻足球，今季亦不例外，平均每場德甲就炮製3.04個入球，力壓場均3.01球的意甲成為5大聯賽之冠。德甲入球甚多，這亦要歸功於一眾在德甲效力的前鋒，3名德甲射手成功搶佔5大聯賽入球榜頭3位之餘，效力德甲多蒙特的挪威射手艾寧夏蘭特，亦以八球在歐聯射手榜領先。

目前5大聯賽中入球最多的頭3位球員，都是由德甲聯賽射手包辦，其中上屆世界足球先生得主、 效力拜仁慕尼黑的射手羅拔利雲度夫斯基，暫時以26個德甲入球成為5大聯賽中唯一入球達「20+」的球員，在五大聯賽射手榜遙遙領先，場均攻入1.2球的羅拔仔只要保持狀態，將大有機會問鼎本年度歐洲金靴獎。至於第二位是效力德甲法蘭克福的射手安達施華，以18個聯賽入球緊隨其後，效力多蒙特的夏蘭特，則與意甲國際米蘭射手盧卡古及英超利物浦前鋒穆罕默德沙拿，同以17個聯賽入球並列第3位。

夏蘭特在上周16強首回合梅開二度，協助多蒙特作客3:2擊敗西維爾，亦令自己以八個歐聯入球力壓艾華路莫拉達、尼馬等人，在歐聯射手榜暫時獨佔鰲頭。事實上，3支晉身歐聯16強的德甲球隊，拜仁慕尼黑、慕遜加柏及多蒙特的整體火力強勁，分別以18、16及15個入球排在今屆歐聯最多入球球隊的第1、第4及第5位。

歐洲五大聯賽射手榜

排名 球員 效力球會（聯賽） 入球

1 羅拔利雲度夫斯基 拜仁慕尼黑（德甲） 26球

2 安達施華 法蘭克福（德甲） 18球

3艾寧夏蘭特 多蒙特（德甲）

17球盧卡古 國際米蘭（意甲）

穆罕默德沙拿 利物浦（英超）

歐聯射手榜

1 艾寧夏蘭特 多蒙特（德甲） 8球

2 尼馬 巴黎聖日耳門（法甲） 6球

艾華路莫拉達 祖雲達斯（意甲）

拉舒福特* 曼聯（英超）

3 柏利亞 慕遜加柏（德甲）5球

基利安麥巴比 巴黎聖日耳門（法甲）

恩莫比尼 拉素（意甲）

基奧特 車路士（英超）

*歐聯已出局

只列前三

資料來源：uefa

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