前日本乒乓球手福原愛日前接受訪問時透露，積極考慮未來與一對子女搬回日本居住，外界一度認為福原愛與丈夫江宏傑可能出現婚姻危機，不過福原愛及後在社交網站以「放閃」的方式打破謠言。

福原愛與江宏傑於2016年結婚後一直都被視為是乒乓球壇的一對「星級」夫婦，雖然福原愛已經退役多時，不過至今依然保持強大的人氣和工作量，經常要往返日本和台灣兩地。福原愛上星期擔任日本朝日電視台《徹子的部屋》的嘉賓時就透露，考慮未來與媽媽和一對子女回到日本居住：「我現時的主要居所仍是台灣，不過亦經常回到日本工作，而且子女亦即將踏入詩讀幼稚園的時期，所以我可能會考慮搬回日本。」福原愛在節目中又表示，丈夫江宏傑的工作同樣忙碌，幾乎只有星期六、日才可以回家，因此她搬回日本沒有太大問題。

雖然福原愛表明搬回日本定居完全是工作和子女學業上的決定，不過外界隨即傳出兩人婚變的消息。不過福原愛在周一凌晨在社交網站貼文為丈夫慶祝生日，並上傳了江宏傑的照片，祝他在有份參加的綜藝節目《全明星運動會》之中能夠奪得冠軍，打破了兩人婚變的謠言。

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