近況低迷的利物浦傳來好消息，因為膝傷已休戰超過3個月的前鋒迪亞高祖達，周三便可全面恢復操，並有望在下月4日主場對車路士的英超大戰上場。

今季轉投利物浦後表現神勇的迪亞高祖達，於去年12月9日對米迪蘭特的歐聯分組賽弄傷膝部韌帶，至本月初才恢復簡單練習。由於康復進度理想，這位24歲葡萄牙國腳周一已投入紅軍的部份練習，並將可於周三正式歸隊，跟隨大軍進行全面操練。祖達今季在各項賽事合共上陣17場入9球，利物浦自他受傷後戰績便急劇下滑，加上後防傷兵問題亦相當嚴重，紅軍在各項賽事近10仗只得3勝1和6負，單計英超聯賽，該隊亦已連敗4場，如今祖達終於復操，肯定可以大振士氣。

利物浦下場賽事將會是周日在英超作客鬥錫菲聯，不過，領隊高普應不會急於要求迪亞高祖達復出，預料他將會把握時間操起狀態，爭取在下月4日主場迎戰車路士的大戰，重返大軍名單。

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