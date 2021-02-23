包括艾寧夏蘭特及安利簡恩在內的多名多蒙特球員，因為上周六在魯爾區打吡戰，作客以4:0大勝史浩克04後，與在訓練場等候他們凱旋的球迷慶祝，違反武漢肺炎防疫規例，被德國足球聯賽會罰款7.5萬歐元（約71萬港元）。

「毫無疑問，魯爾區打吡是一場很特別的賽事，但球會仍然有責任遵守防疫規則。」德國足球聯賽會發聲明說。

多蒙特上周六贏波後返回球會訓練場時，大約有200名球迷在場外迎接他們的隊巴，從一段在Twitter網站流傳的片段可見，包括艾寧夏蘭特及安利簡恩在內的多名球員，站在車廂內的車頭位置，跟球迷一起唱歌與叫喊口號。不過，他們當時跟球迷一樣未有戴上口罩，亦沒有保持社交距離，涉嫌違反防疫規例，但在場的警員及球會保安亦未有介入阻止。

聯賽會事後要求多蒙特作出解釋，蜜蜂兵團隨即發表聲明，承認有關慶祝活動不能容忍，又承諾日後會盡力避免再次發生同類事情。

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