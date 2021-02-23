利物浦今季戰績不佳，防線失球不斷，早前有傳守將安德魯羅拔臣與門將艾利臣比加，在紅軍作客1:3不敵李斯特城後，雙方在更衣室內打架。近日羅拔臣接受天空體育訪問時，直斥這些傳聞屬無稽之談，還說笑稱為何自己是被打爆嘴唇的一個。

羅拔臣表示：「我看起來不像拳擊類型嗎？在更衣室內最不可能打架的兩個人就是我和艾利臣，我認為人們留在家中有點苦悶吧，很明顯有人造謠，說我和艾利臣打架。」

羅拔臣還打趣說：「說我是被打爆嘴唇的一個，我真的希望能在故事中，與艾利臣互換一下角色。外界編寫這些不存在的東西，作為球員及訓練場的所有人，我們只需要將這些傳聞踢走便可。」

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