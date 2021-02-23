因為德州受到風雪吹襲，對上兩場賽事需要延期的火箭周一重返戰陣，但仍未能扭轉近期的頹勢，於主場以100:120不敵公牛，連輸8場。

火箭中鋒活特（Christian Wood）自2月5日起已因傷缺陣，代替他擔任正選的吉辛斯（DeMarcus Cousins），今場亦因為右腳腳踭疼痛倦勤，而另一位主將奧拉迪普（Victor Oladipo）也繼續因為腳傷休戰。後備上陣的安華巴（David Nwaba），為火箭貢獻了全隊最高的22分，S布朗（Sterling Brown）得16分，禾爾（John Wall）與侯斯（Danuel House Jr.）亦各有15分進賬。不過，火箭的整體投射命中率只得38.5%，而公牛則有53.8%，成為勝負一大關鍵。

公牛後衞C韋特（Coby White）今仗取得24分及10個籃板球，拿維（Zach LaVine）有21分，W卡達（Wendell Carter Jr.）與泰迪斯楊格（Thaddeus Young）亦分別有18分及17分，協助球隊取得近5仗中的第4場勝利。

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