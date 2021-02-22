周二歐聯16強首回合，西甲榜首球隊馬德里體育會會惡鬥車路士。馬體會近期雖於聯賽領先優勢逐漸減少，但穩守的打法出戰歐聯淘汰賽始終會佔優。因防疫條例限制下，馬體會今仗未能於主場出擊，但仍足以成為杜曹執掌車仔後的最大挑戰，平手盤下照撐馬體會。（球賽編號：星期二23；now643、有線656及無綫myTV Super303台明日4:00am直播）

上周六馬體會聯賽再鬥利雲特，結果以0:2不敵對手，吞下今季主場首敗。球隊現時與第二位皇馬的分差越縮越窄，雖然聯賽狀態不穩，不過出戰強手林立的歐聯卻有另一番景象。相信不會有球迷懷疑施蒙尼麾下的馬體會打硬仗的能力，去季歐聯16強同樣遇上英超球隊利物浦，其時紅軍更處於巔峯狀態，但兩回合賽事不落下風，最終成功晉級，可見馬體會打硬仗的能力。

車路士缺堤亞高施華

馬體會今仗雖然缺少養傷的恩歷克卡拉斯高，但前線仍有蘇亞雷斯及祖奧菲歷斯（圖），面對堤亞高施華未必趕及復出的車路士防線，阿蘇的經驗及能力絕對是對手的一大威脅。

雖然杜曹接掌車路士後仍然保持不敗，但球隊其實未受真正考驗，七場不敗的說服力不足。上輪聯賽被死守的修咸頓摸和，已經可見現時的車路士缺乏進攻手段，迪姆華拿及譚美阿巴謙等前鋒更是狀態平平。可以預期今仗或可能如對修咸頓一戰，馬體會刻意讓出控球予車路士，從而等待機會送上致命一擊。杜曹麾下藍戰士應付大戰的能力仍有待觀察，今仗難以看好。

文：亨少