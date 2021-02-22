周二歐聯16強首回合，意甲拉素主場迎戰上屆冠軍得主德甲拜仁慕尼黑。拜仁近況下滑，世冠盃奪冠後未嘗一勝，球隊更受傷病問題困擾陣容不整；反觀拉素主場表現可靠已七連勝，加上在歐聯仍保持不敗，今仗受讓半/一可敲下盤。（球賽編號：星期二24；now644及有線661台明日4:00am直播）

上屆歐聯冠軍拜仁，今屆在分組賽繼續強勢，小組賽5勝1和不敗首名出線，早前更勇奪世冠盃成六冠王。可惜其後表現下滑，連續兩場聯賽都未能取勝，先是在主場以3:3逼和比勒費爾德，上仗更作客以1:2不敵法蘭克福，在德甲的榜首優勢大減，僅領先RB萊比錫兩分。

拜仁爆疫傷兵滿營

拜仁表現下滑，主因是球隊傷兵滿營，法國中場哥倫天杜利素重傷長唞，兩位進攻好手基拿比及杜格拉斯哥斯達亦在養傷，羅拔利雲度夫斯基的好拍檔湯馬士梅拿亦因確診武漢肺炎繼續不入大軍名單，法國右閘班捷文柏華特亦因確診武肺缺陣，上仗已經要由中堅出身的歷卡斯蘇尼頂更，最終不敵法蘭克福，效果未如理想，但預計今仗仍要由他客串右閘。

反之拉素近況不俗，上仗聯賽主場憑路爾斯阿拔圖一箭定江山擊敗森多利亞，至今已連續七場主場比賽取勝，氣勢強勁。事實上，拉素小組賽雖然在F組被多蒙特壓過以次名出線，但球隊曾在主場擊敗多蒙特，亦是今屆歐聯其中一支不敗之師，小組賽6場2勝4和，演出硬淨。

加上以3-5-2陣式應戰的拉素中場搶截能力強，米連高域沙域及盧卡斯防守路數不俗，今仗或能與殘缺不整的拜仁中場線抗衡。前場方面，拉素更有上季歐洲金靴獎得主恩莫比尼坐鎮，此子今屆歐聯上陣4場攻入5球，比起利雲度夫斯基還要多，今仗拉素或可偷雞，撐下盤。

文：港生