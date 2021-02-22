進入2月中，歐洲兩球會級比賽成為焦點，今晚起接連有大戰上演，另有英超、西甲補賽。近一年多大家明白頂級體育比賽能進行是如何困難，這前提是參與人士的安全，所以今天由安全說起。

事源上周RB萊比錫對利物浦，安德魯羅拔臣笠射、RB門將古拉施斯救球時，整個人「頭部行先」衝向球網！當時筆者非常擔心，因這種衝擊、扭動是可以致命的！當時軍醫亦立即入場，幸好古拉施斯（圖）沒事。令筆者愕然是之後沒新聞談論其危險性。古拉施斯一事希望能激發裝備的研發，能否在球網內側加入透明物料，令球員衝向時能比較安全？這很值得研究！

本周焦點馬德里體育會對車路士，馬體會在衝刺一段時間，加上有主力確診下在西甲失了些分數，狀態仍在調整。車路士新帥杜曹上任後算有改善，惟現在仍遠不是談有甚麼概念的階段，球隊要改善的仍多，班底這麼厚，新領隊亦難免因應打法取捨，這與球員質素無關。同日拉素撲向六冠王拜仁，拉素面對強旅時顯示球隊並不平均，而拜仁近來踢得有點吃力，但相信會是對攻戰。

周三晚，近來不太穩定的阿特蘭大面對強敵或許額外精神！皇馬近來5戰4勝，但多場比賽也在艱辛下取勝，今場遇強攻不能樂觀。最後慕遜加柏必衝曼城，但或許會落得上周中愛華頓在末段幾乎完全投降的遭遇。初段氣勢會是勝負關鍵，而哥迪奥拿現最厲害的細節，是能令每個球員盡顯所長！

何輝

足球評述員

周二見報